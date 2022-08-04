Названы причины опасности показаний украинских пленных для Киева

Военный аналитик Болтенков назвал причины опасности показаний украинских пленных для Киева

Военный аналитик Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» назвал причины, по которым показания украинских военнопленных опасны для официального Киева.

По мнению эксперта, Украине нужны «мертвые герои, а не живые пленные». Он отметил, что в своих показаниях сдавшиеся бойцы Вооруженных сил страны и полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) в том числе не будут заниматься пропагандой, а раскроют свое видение ситуации.

Болтенков напомнил, как сложилась ситуация с летчицей Надеждой Савченко. Он указал, что ее встречали как героя, однако, став депутатом, она удивила украинские власти, поскольку говорила и делала не то, что им было нужно. Сейчас, по мнению военного аналитика, Киев боится «повторения истории».

«Украина объявила «азовцев» героями. Но уже первая партия обмененных "азовцев" начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат. Такое поведение и такие речи украинским властям не нужны — их слова идут вразрез пропаганде и рушат мифы», — резюмировал эксперт.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Киев сам пожелал разместить военнопленных в следственном изоляторе (СИЗО) в Еленовке, по которому затем был нанесен удар из американских систем залпового огня HIMARS. По мнению замглавы ведомства, киевские власти приняли решение нанести удар, чтобы скрыть свидетельства преступлений.

