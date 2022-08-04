В России заявили о желании Киева разместить военнопленных именно в СИЗО Еленовки

Замминистра обороны РФ Фомин заявил, что Киев настоял на размещении пленных в Еленовке

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Киев сам пожелал разместить военнопленных в следственном изоляторе (СИЗО) в Еленовке, по которому затем был нанесен удар из американских систем залпового огня HIMARS. Его слова приводит РИА Новости.

Замглавы Минобороны указал, что сдавшихся в плен бойцов полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) доставили в населенный пункт 20 мая. «Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — подчеркнул он.

Фомин напомнил, что 28 июля 2022 года появилось видеозапись с признаниями Дмитрия Козацкого. По мнению замминистра, киевские власти приняли решение нанести удар, чтобы скрыть свидетельства преступлений.

Замглавы Минобороны добавил, что Украина пытается переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию. Он напомнил, что при планировании ведения огня украинские военные используют данные космической и воздушной разведки, которые получают от Вооруженных сил США, поэтому американские попытки оправдать их выглядят «неуклюже».

29 июля стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В итоге погибли 50 военнопленных солдат Украины, в том числе бойцы полка «Азов».

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать против властей Украины показания.