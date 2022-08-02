МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке

В МИД России призвали международные организации дать оценку действиям Киева в Еленовке

Министерство иностранных дел (МИД) России призвало международные организации дать оценку действиям Киева в Еленовке, где в результате ракетного удара по следственному изолятору погибли 50 пленных украинских военных. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube.

По словам Захаровой, ракетным ударом по СИЗО Киев уничтожил «опасных свидетелей», которые начали давать неудобные для украинских властей показания. «Они начали рассказывать о своих зверствах против мирного населения Донбасса. Они стали давать фактологические материалы, данные, в цифрах, датах, с привязкой к географическим местам. Они просто стали угрожать киевскому режиму тем, что стали живыми свидетелями вот этих самых преступлений», — заявила представитель МИД.

Она также отметила, что Киев попытался обвинить в произошедшем союзные силы России и республик Донбасса, что Захарова назвала «верхом цинизма».