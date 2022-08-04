В Херсонской области подтвердили планы провести референдум о вступлении в Россию

Замглавы администрации Херсонской области: 80% жителей выступает за присоединение к России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что в области планируют провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации. В своем Telegram-канале он уточнил позицию местных жителей по данному вопросу.

Представитель властей подчеркнул, что с жителями Херсонской области продолжают проводить встречи. По его словам, одно из последних таких мероприятий, в котором приняли участие жители Голой Пристани, в очередной раз «засвидетельствовало готовность Херсонской области к самоопределению». «Около 80 процентов жителей Херсонщины готовы отдать свои голоса за возможность быть в составе единой России, неукоснительно следуя концепции "Объединяй и здравствуй"», — отмечается в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Украины захотели ввести ответственность для граждан за участие в референдумах о присоединении к России.