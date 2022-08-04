В России исключили Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг России исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг России исключил Renault из списка параллельного импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Министерство объясняет решение тем, что гарантийное обслуживание бренда обязался обеспечивать «АвтоВАЗ».

«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ [параллельного импорта], поскольку АО "АвтоВАЗ" приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — уточняется в сообщении ведомства.

Перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без разрешения правообладателя, был представлен в мае 2022 года после введения санкций и ухода из страны множества западных компаний. С тех пор он корректировался в зависимости от решений тех или иных зарубежных предприятий о работе в стране.

В июле глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что механизм может быть отменен. По его словам, решение было временным, необходимым для балансировки рынка, параллельный импорт, по его мнению, будет не нужен при достаточных запасах собственной продукции.

