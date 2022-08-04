Названы лучшие отели для романтического отдыха на Черном море

В АТОР назвали Сочи одним из лучших направлений для романтического отдыха на Черном море

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили отечественным туристам лучшие отели для романтического отпуска на Черном море. Об этом сообщается на сайте организации.

Наиболее подходящим направлением для отдыха с возлюбленными специалисты назвали Сочи. Желающим отдохнуть на курорте в бархатном сезоне туроператор PEGAS Touristik рекомендует обратить внимание на пятизвездочный Swissotel Resort Сочи Камелия, расположенный в природном парке. На территории отеля располагаются собственный песчано-галечный пляж с павильонами и баром, бассейн, SPA-центр, тренажерный зал и теннисный корт. Стоимость недельного тура с перелетом из Москвы составляет 178 тысяч рублей на двоих.

Отдых в пятизвездочном Radisson Collection Paradise Resort & Spa для двух туристов обойдется в 229,1 тысячи рублей. К услугам гостей отеля — частный пляж, уникальный SPA-комплекс «SIBO» с греческой баней, парная, хамам, бассейны и бары.

Для романтического отдыха в Анапе туроператор «Мультитур» рекомендует рассмотреть отель «Дивный Мир Капкана Бэй», расположенный в курортном поселке Витязево в шаговой доступности от моря и работающий по системе «все включено». Постояльцам доступен бар на крыше с джакузи и панорамным видом. Стоимость недельного проживания без перелета в сентябре начинается от 37,8 тысячи рублей на двоих.

Также для отпуска со второй половинкой в Анапе подойдут отели категории пять звезд Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon, куда шестидневный тур обойдется в 119,9 тысячи рублей, и Grand Hotel Anapa, за отдых в котором придется заплатить минимум 116,2 тысячи рублей на двоих. Среди более бюджетных вариантов — четырехзвездочные «Гранд Сапфир» (неделя проживания от 34 тысяч рублей на двоих), Beton Brut (от 95,7 тысячи) и «Дрим отель Анапа» (от 39,4 тысячи).

В Геленджике парам для совместного отпуска можно выбрать пятизвездочный METROPOL Гранд Отель, построенный на берегу Черного моря на мысе Толстый, где начинается Геленджикская набережная. В гостинице 380 номеров, включая люкс, бунгало и отдельно стоящие виллы, а также рестораны, бары и SPA.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались люксовыми турами в ОАЭ, Турцию и на Мальдивы в летний период. Согласно данным туроператоров, спрос среди соотечественников на поездки в эти страны превысил допандемийные показатели почти в четыре раза.