Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне заинтересовались люксовыми турами в три популярные пляжные страны

АТОР: спрос на люксовые туры в ОАЭ превысил допандемийные показатели в четыре раза

Фото: Mike Swigunski / Unsplash

Отечественные путешественники массово заинтересовались люксовыми турами в ОАЭ, Турцию и на Мальдивы летом. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным туроператора Space Travel, спрос среди россиян на поездки в три популярные пляжные страны превысил допандемийные показатели почти в четыре раза. Так, с конца мая премиальные курорты Арабских Эмиратов посетили 50 процентов всех туристов, на втором месте идут Мальдивы, куда отправились 30 процентов всех клиентов компании, еще 20 процентов — доля соотечественников, выбравших отпуск в отелях Deluxe на побережье Турции.

«Новые туристы на этих направлениях — это преимущественно те, кто ранее выбирал для пляжного отдыха летом люксовые объекты на Лазурном Берегу, на островах Италии, в Греции. Премиальный отдых в России делает явный "разворот на Восток"», — отметил генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

По словам эксперта, одним из главных плюсов при выборе отдыха на Мальдивах в летний период — предоставление отелями премиум-сегмента скидок до 50 процентов из-за сезона дождей. Также стоимость снижается на дорогие туры в ОАЭ, куда цена падает от 30 до 70 процентов, и у туристов появляется возможность разместиться в популярных пятизвездочных отелях по цене гостиниц категории четыре звезды.

Среди преимуществ проведения отпуска в Турции — широкий выбор прямых рейсов как из Москвы, так и из других городов, а также возможность расплачиваться в большом количестве отелей и магазинов банковской картой российской платежной системы «Мир».

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене — компания «Русский экспресс» взяла блоки мест на прямых рейсах «Аэрофлота» в Мале. Стоимость туров на 10 дней составляет от 143 тысячи рублей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
Психолог объяснил причину веры в гороскопы у многих россиян
Издание лауреата Нобелевской премии закрыли
В Гааге арестовали российскую водку
Россияне забронировали отели Краснодарского края на пять месяцев вперед
Прокуратура потребовала посадить российского оперного певца на 11 лет
После жесткой посадки Ми-8 в Якутии возбудили уголовное дело
НАТО создаст дивизию для защиты Эстонии
Россиянам раскрыли секрет роста числа подписчиков в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.