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Партии Саакашвили предрекли неминуемый распад после его ухода из политики

«Грузинская мечта» предрекла распад партии Саакашвили из-за его ухода из политики
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе предрек крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» неминуемый распад после того, как ее основатель, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, как и обещал, уйдет из политики, сообщает РИА Новости.

«Не знаю, насколько Саакашвили честен в связи с тем, что он уходит из политики. Но в любом случае, одно я знаю точно — что начался необратимый процесс распада "Единого национального движения"», — заявил Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что внутри «Единого национального движения» уже длительное время идут противостояния между теми, кто поддерживает Саакашвили, и кто — нет.

Ранее политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение, что решение Саакашвили уйти из политики связано с необходимостью дальнейшего развития оппозиции республики.

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Марина Совина
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