Партии Саакашвили предрекли неминуемый распад после его ухода из политики
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе предрек крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» неминуемый распад после того, как ее основатель, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, как и обещал, уйдет из политики, сообщает РИА Новости.
«Не знаю, насколько Саакашвили честен в связи с тем, что он уходит из политики. Но в любом случае, одно я знаю точно — что начался необратимый процесс распада "Единого национального движения"», — заявил Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что внутри «Единого национального движения» уже длительное время идут противостояния между теми, кто поддерживает Саакашвили, и кто — нет.
Ранее политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение, что решение Саакашвили уйти из политики связано с необходимостью дальнейшего развития оппозиции республики.