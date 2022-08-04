Партии Саакашвили предрекли неминуемый распад после его ухода из политики

«Грузинская мечта» предрекла распад партии Саакашвили из-за его ухода из политики

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе предрек крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» неминуемый распад после того, как ее основатель, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, как и обещал, уйдет из политики, сообщает РИА Новости.

«Не знаю, насколько Саакашвили честен в связи с тем, что он уходит из политики. Но в любом случае, одно я знаю точно — что начался необратимый процесс распада "Единого национального движения"», — заявил Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что внутри «Единого национального движения» уже длительное время идут противостояния между теми, кто поддерживает Саакашвили, и кто — нет.

Ранее политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев выразил мнение, что решение Саакашвили уйти из политики связано с необходимостью дальнейшего развития оппозиции республики.