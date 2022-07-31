Решение Саакашвили уйти из политики объяснили

Политолог Калачев назвал решение Саакашвили уйти из политики необходимым для оппозиции

Решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из политики связано с необходимостью дальнейшего развития оппозиции республики. Так планы арестованного политика в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Почему Саакашвили уходит из политики?

Прекращение политической деятельности Михаила Саакашвили, находящегося под арестом в Грузии, было необходимо уже давно, считает политолог.

«Уход Саакашвили связан не только с тем, что он находится под следствием и переживает за свое здоровье. Он прекрасно понимает, что его политическая карьера в Грузии невозможна. Его рейтинг в Грузии не поднять, единственное, что могло его повысить, — это его заключение, но это трагедия, и лучше бы такого не случилось. Заключение вызвало волну сочувствия даже у тех, кто его критиковал. Совершенно очевидно, что если он думает об оппозиции и партии, то партия становится настоящей партией, когда она не живет за счет своего отца-основателя», — сказал Калачев.

Вызов для правящей партии

Главным лицом грузинской оппозиции по-прежнему остается бывший глава государства, утверждает Константин Калачев. Одна из ключевых политических сил — созданная Саакашвили партия «Единое национальное движение». Это вполне устраивает правящую партию «Грузинская мечта» и ее основателя Бидзину Иванишвили, считает политолог.

Уход Саакашвили — это серьезный вызов для "Грузинской мечты" и Иванишвили. Это не только о будущем Саакашвили лично, но и о судьбе грузинской оппозиции Константин Калачев политолог

«Если говорить о Саакашвили, безусловно, есть его поклонники и сторонники в Грузии, безусловно, он много сделал для этой страны, но завистников и хейтеров у него больше. При этом рейтинг "Грузинской мечты" держится во многом благодаря образу врага. Когда людям предлагают выбирать между Иванишвили, который стоит за "Грузинской мечтой", и Саакашвили, люди выбирают "Грузинскую мечту". Оппозиции в Грузии нужны новые лица и перезагрузка, если они собираются бороться за власть, а Грузия — страна демократическая, там это вполне возможно», — заключил специалист.

О планах Саакашвили окончательно уйти из политики сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани. Он объяснил это проблемами со здоровьем бывшего грузинского президента.

«Он вообще уходит из грузинской политики, не только из "Национального движения", теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики», — объяснил юрист.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Экс-глава Грузии находится под стражей с осени 2021 года, после того как вернулся в республику спустя восемь лет эмиграции. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

Находясь под арестом, экс-президент 50 дней держал голодовку. Он неоднократно требовал допустить к нему врачей: по его словам, у него развились нейропатия и энцефалопатия Вернике — немеют конечности, нарушена координация движений, а также возникли проблемы с памятью.

Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил об ухудшении его здоровья. «Лицо у него почернело, появились пигменты, руки — вялые, лицо — как у человека, умершего 2-3 дня назад. Состояние очень тяжелое», — рассказал защитник.