Адвокат Гелбахиани заявил, что экс-президент Саакашвили решил уйти из грузинской политики

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение уйти из грузинской политики и покинуть свою партию «Единое национальное движение». Об этом заявил его адвокат Валерий Гелбахиани, сообщает РИА Новости.

По словам защитника, Саакашвили «вообще уходит из грузинской политики, не только из “Национального движения“, теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики». Гелбахиани подчеркнул, что экс-президента Грузии «больше не интересна политика».

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — рассказал адвокат.

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил об ухудшении состояния политика. Он сообщил, что Саакашвили «очень плохо», и сравнил состояние экс-президента с покойником.

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. На родине его приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

В настоящее время бывший глава республики находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.