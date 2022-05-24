Бывший президент Грузии Саакашвили пожаловался на травму позвоночника

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает от тупой травмы позвоночника, которая требует неотложного хирургического вмешательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента республики Екатерину Херхеулидзе.

По ее словам, Саакашвили направил ей письмо для общественности, в котором пожаловался на боли. Его диагноз подтвердили врачи.

Сейчас политик находится в частной клинике, куда его перевели из тюремной камеры в середине мая.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Сейчас его также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.