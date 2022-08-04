Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названо число погибших в ДТП с электросамокатами в России за полгода

В МВД заявили о двукратном росте числа жертв в ДТП с электросамокатами за полгода
СюжетДТП в Москве:

Фото: АГН «Москва»

Количество жертв в ДТП с участием электросамокатов в России выросло в два раза. О двукратном росте числа погибших сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России.

За полгода в ДТП с этим видом транспорта в России погибли шесть человек. В аналогичный период прошлого года погибли трое.

Согласно приведенным данным НЦБДД, общее число аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло в полтора раза — было зафиксировано 370 ДТП. Больше всего аварий с электросамокатами произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае: 94, 57 и 26 соответственно.

При этом сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгений Литвин отмечает, что реальная статистика может быть выше, так как зачастую ДТП с электросамокатами не фиксируются вовсе.

Чаще всего аварии происходят на перекрестках, пешеходных переходах и при выезде из дворов.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тюмени приговорил 27-летнего местного жителя к условному сроку за езду на электросамокате. Мужчину признали виновным в том, что он, будучи ранее наказанным за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, управлял механическим транспортным средством в нетрезвом виде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
США предрекли национальное банкротство
Китай отменил встречу с главой МИД Японии после заявлений G7 по Тайваню
В центре Москвы произошла массовая драка
В России выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
Жители Финляндии выступили против выдачи туристических виз россиянам
«Газпром» захотели обязать продавать больше газа на бирже
Названо число погибших в ДТП с электросамокатами в России за полгода
Российский суд оштрафовал съевшего явку с повинной мужчину
В Баку объяснили обострение в Карабахе присутствием там незаконных формирований
В Siemens обвинили Россию в ежедневных выдумках по поводу турбины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.