Многодетная семья из Челябинска стала лучшей в России

Многодетная семья Ковалевых из Челябинска стала лучшей в номинации «молодая семья»

Многодетная семья Ковалевых из Челябинска победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, супруги, которые женаты девять лет и воспитывают трех сыновей, стали лучшими в номинации «молодая семья». Отмечается, что отец Антон Ковалев — священник в храме Преподобного Сергия Радонежского, а его жена Надежда занята социально-общественными проектами, в числе которых центр семейной культуры «Дом» и школа «Искатели».

Согласно материалу, родственники любят проводить музыкальные вечера, а также ходить в походы, заниматься спортом и разными ремеслами. «Южноуральские семьи традиционно принимают активное участие в конкурсе и вновь смогли оказаться на пьедестале почета», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Известно, что конкурс проходил в Москве в седьмой раз. В этом году в нем приняли участие 353 семьи в пяти номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Южноуральцев на конкурсе представляли 15 семей, но победить удалось лишь одной.

В декабре 2021 года сообщалось, что алтайский фотограф Евгений Борисов выиграл в конкурсе журнала National Geographic. Мужчина одержал победу в номинации фотосостязания, посвященной дикой природе, запечатлев моржей на море Лаптевых.