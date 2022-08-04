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69-я параллель

В России появится система мониторинга экологии Севморпути

Систему мониторинга экологии Севморпути создадут до 2035 года

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

В России появится система экологического мониторинга Северного морского пути. Соответствующий план развития опубликован на сайте правительства России.

«Подготовка предложений по созданию системы (объединение ответственных лиц и оснащение материально-технической базой) государственного экологического мониторинга в акватории Северного морского пути», — указано в документе.

Согласно плану, предложения по развитию должны быть представлены до апреля 2023 года. За исполнение поручений ответственны Минприроды, Росгидромет и Росатом.

Систему государственного экологического мониторинга Севморпути предполагается реализовать до 2035 года.

Ранее самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Он доставил в порт груз для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, которая находится на территории опережающего развития «Чукотка».

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Никита Абрамов
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