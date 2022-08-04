Мужчина с редкой особенностью почувствовал вкус Дональда Трампа и Кейт Миддлтон

The Mirror: мужчина смог ощущать вкус и запах слов и имен из-за редкой особенности

Из-за редкой особенности восприятия житель города Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания, смог почувствовать вкус и запах слов и имен. Об этом сообщает The Mirror.

У 23-летнего Генри Грея синестезия — нейрологический феномен, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, связанные с другим. Когда он слышит, читает или думает о словах, то чувствует вкусы, запахи и прикосновения.

По словам Грея, при словах «Дональд Трамп» возникает ощущение сдувающегося резинового утенка. Когда он слышит «Борис Джонсон», то чувствует, как давит ногой жука с твердым панцирем. Имя «Кейт Миддлтон» звучит для мужчины как неровно разрезаемая ножом ткань в церкви, «Кэмерон Диаз» похожа на медленно вращающийся сияющий диско-шар, а «Дженнифер Лоуренс» — на обнюхивание внутренней части ботинка.

Грей утверждает, что ему нравится синестезия, хотя из-за нее он никогда бы не смог встречаться с женщиной по имени Кирсти, так как это имя для него пахнет мочой. Дружить с мужчиной по имени Ян тоже было бы непросто, поскольку ему оно напоминает заложенные серой уши.

Иногда с именем может ассоциироваться изображение или чувство. Имя Лианна для Грея похоже на розу у окна. Франческа — одно из его любимых имен, оно напоминает ему шелковисто-теплый кофе с шоколадом. Элис похоже на яблочные дольки, а Хейли — на тихую музыку.

Грэй утверждает, что слова всегда вызывали у него ассоциации со вкусами, запахами и другими ощущениями. Он узнал, что страдает лексически-вкусовой синестезией в 2009 году, когда его родители и учителя заметили, что он комментирует вкусы имен своих одноклассников. До этого момента британец думал, что вкус или запах слов чувствуют все.

Мужчина работает барменом, поэтому сталкивается с синестезией каждый раз, когда кто-то предъявляет ему удостоверение личности. Сильнее всего он чувствует ассоциации с именами, когда впервые встречает человека, но способен намеренно блокировать эти чувства.

Ранее сообщалось, что голландский подросток на сутки забыл родную речь и заговорил на английском языке после того, как очнулся от анестезии после операции. Этот язык он учил в школе как иностранный и никогда не использовал за пределами школьного класса.