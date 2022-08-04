Риск-менеджер предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент

Риск-менеджер Манжос предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос предупредил о возможности изменения курса рубля в любой момент и заявил, что текущее соотношение между российской валютой и долларом не следует воспринимать как затишье, передает агентство «Прайм».

«Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь. Тем не менее, ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов», — указал эксперт, добавив, что такие изменения считаются достаточно сильными не только для российской, но и любой другой валюты.

Манжос полагает, что стабилизация курса доллара в районе узкого диапазона 50-65 рублей временна, а ситуация на российском рынке далека от стандартной. По его словам, привычный механизм формирования курса за счет структуры импорта и экспорта сейчас разрушен.

Риск-менеджер пояснил, что в настоящее время нет преобладания факторов в сторону укрепления или ослабления валюты государства, решения Ценбробанка или новые санкции вполне могут перевесить макроэкономические причины.

По мнению эксперта, на август курс рубля не поддается прогнозированию на основе стандартных ориентиров, можно исходить лишь из технического анализа валютных пар, который сработает, если Банк России не примет серьезных решений, или же не произойдет значимых событий во внешней политике.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов описал будущее доллара и юаня из-за тайваньского кризиса. По мнению эксперта, доллар продолжит умеренно дорожать на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США для борьбы с высокой инфляцией.

