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Аналитик описал будущее доллара и юаня из-за тайваньского кризиса

Финансовый аналитик Антонов считает, что визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане

Фото: Pixabay

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» описал будущее доллара и юаня из-за тайваньского кризиса.

«Эксперт напомнил, что китайская валюта стабильна по отношению к доллару США с середины мая. Визит [спикера палаты представителей США Ненси] Пелоси на Тайвань не отразился на юане», — сказал он.

Также Антонов подчеркнул, что США получили уже много предупреждений от Китая, однако пока все закончились ничем. Сейчас мяч на стороне Китая, который уже начал вводить ограничения в отношении Тайваня и пока участники рынка находятся в ожидании новой порции новостей из азиатского региона.

По мнению эксперта, доллар продолжит умеренно дорожать на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США для борьбы с высокой инфляцией.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61. По мнению финансового аналитика, к сентябрю ни в российской, ни в американской экономиках ничего фундаментально не изменится.

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Марина Совина
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