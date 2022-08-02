Спрогнозированы курсы доллара и евро к 1 сентября

Экономист Беляев: к 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61

К 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим прогнозом специалист поделился с «Лентой.ру».

По мнению финансового аналитика, к сентябрю ни в российской, ни в американской экономиках ничего фундаментально не изменится.

«На мой взгляд ситуация с курсообразующими факторами, лежащими в глубине экономики и в области внешней торговли, а также с конъюнктурными, поверхностными факторами, которые только влияют на корректировку курсов, но ни в коем случае не определяют его, не изменится. Судя по всему курс рубля по отношению к доллару останется на уровне 60 рублей за доллар, но будут достаточно сильные колебания.Курс будет колебаться и в сторону 62, и в сторону 58», — спрогнозировал Беляев.

Евро ждет менее широкий коридор колебаний, отметил он. По мнению экономиста, к началу осени названная валюта будет стоить 61 рубль. В течение августа, цена за евро может меняться от 60 до 62 рублей.

1 августа в ходе торгов на Московской бирже курс рубля, падавший в первой половине дня по отношению к доллару, начал резко расти и поднялся сразу на три процента, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов доллар стоил 61,62 рубля, после чего вырос и на максимуме доходил до 62,64 рубля.

Текущее ослабление рубля началось 20 июля, после неоднократных заявлений правительства о готовности применить валютные интервенции для приведения курса российской валюты к адекватным значениям.