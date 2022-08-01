Курс рубля резко вырос

Курс рубля по отношению к доллару вырос на 3 процента

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля, падавший в первой половине дня по отношению к доллару, начал резко расти и поднялся сразу на три процента, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов доллар стоил 61,62 рубля, после чего вырос и на максимуме доходил до 62,64 рубля. Начиная с 13 часов, без очевидной причины российская валюта стала укрепляться и по состоянию на 16:11 мск она торгуется на уровне 60,48 рубля.