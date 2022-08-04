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В Бердянске задержали подложившего взрывчатку под машину главы администрации

«Известия»: в Бердянске задержали мужчину, заминировавшего машину главы администрации

Фото: Unsplash.com

В Бердянске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подложившего взрывчатку под машину главы администрации города Александра Сауленко. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Отмечается, что заминировать автомобиль подозреваемого Виталия Расторгуева подговорил куратор Службы безопасности Украины (СБУ).

На допросе злоумышленник признался, что должен был заложить два килограмма тротила под машину Сауленко и проследить, чтобы потенциальная жертва оказалась на месте. На действия мужчины обратили внимание местные жители и предотвратили происшествие.

Расторгуев заявил, что куратор СБУ пообещал ему помощь в том, чтобы вывезти на подконтрольную Украине территорию его родителей и жену, а также решить вопрос с большим кредитом в банке.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области совершили покушение на жизнь главы Мелитопольского района Андрея Сигуты. Мужчина не пострадал. Ответственным за произошедшее власти считают «киевский режим».

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Марина Совина
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