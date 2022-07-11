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В Запорожье установили ответственного за покушение на местного чиновника

В запорожской администрации установили ответственного за покушение на чиновника Сигуту

Кадр: Telegram-канал «Владимир Рогов»

В Запорожье установили личность человека, ответственного за покушение на главу администрации Мелитопольского района области Андрея Сигуту. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По словам Рогова, совершивший покушение на местного чиновника установлен. При этом имя преступника и подробности произошедшего он не раскрыл.

Представитель администрации отметил, что на месте преступления продолжаются следственно-оперативные действия. Подробнее о покушении он пообещал рассказать позже, так как огласка, считает он, может помешать расследованию.

Ранее стало известно, что в Запорожской области было совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Мужчина не пострадал. По мнению местных властей, за нападением стоит «киевский режим».

Ударная волна


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Алевтина Запольская
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