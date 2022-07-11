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Стало известно о покушении на чиновника в Запорожской области

ГУ МВД Запорожской области сообщило о покушении на главу Мелитопольского района Сигуту

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Запорожской области совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. Его цитирует РИА Новости.

По словам Селиванова, за нападением на Сигуту стоит «киевский режим». Подробности покушения замначальника ГУ МВД пообещал раскрыть позже, лишь отметив, что «от диверсии страдают в первую очередь мирные жители». «Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобожденных территориях, понесут неотвратимое наказание», — заявил он.

24 июня стало известно о взрыве в Херсоне, в результате которого погиб человек. Как выяснилось, произошедшее было покушением на руководителя управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Взрывчатка была заложена под его автомобиль.

В Госдуме уверены, что власти Украины с помощью терактов пытаются запугать жителей территорий, над которыми потеряли контроль, а целью взрыва стала дискредитация российских сил.

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Алевтина Запольская
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