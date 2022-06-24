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В России отреагировали на убийство чиновника в Херсоне

Депутат Новиков счел запугиванием атаку в Херсоне против чиновника ВГА Савлученко

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Украины пытаются любыми способами запугать жителей территорий, над которыми потеряли контроль, поэтому они совершают атаки на представителей военно-гражданских администраций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о гибели в Херсоне начальника регионального управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко.

Цель взрыва

Целью взрыва автомобиля Савлученко в Херсоне была попытка дискредитировать российские силы, считает депутат. Он назвал такие действия ожидаемыми.

Тот факт, что подобные акты стали возникать в последнее время с некоторой задержкой по отношению к моменту установления контроля за Херсонской областью со стороны российских вооруженных сил, свидетельствует о неготовности украинских властей и спецподразделений к такому развитию событий

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Они сосредоточивали все свои усилия в районе Донецкой и Луганской народных республик, и здесь не было заблаговременно подготовленной инфраструктуры для осуществления диверсионной работы. Тем не менее сейчас путем специальных усилий террористическая деятельность начинает себя проявлять», — сказал он.

По мнению Дмитрия Новикова, украинские власти такими действиями запугивают местных жителей, чтобы у них не возникало желания сотрудничать с военно-гражданскими администрациями.

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Если территории, контроль над которыми Украина потеряла, будут быстро восстановлены после начатой Россией специальной военной операции на Украине, «это будет лучшим доказательством, что украинский режим не справлялся с организацией достойной жизни на этих территориях», считает депутат Новиков.

«Совершенно ясно, если жизнь быстро стабилизируется и устроится, если проблемы будут преодолеваться, у людей появляется возможность для более быстрого социально-экономического и культурного развития. Такие примеры официальному Киеву сегодня не нужны, поэтому будет делаться все, чтобы запугать и население в целом, и лишить возможности рекрутировать тех, кто был бы готов на руководящих постах осуществлять работу по организации мирной жизни», — объяснил парламентарий.

Дело спецслужб

Российская сторона не может исключить новых покушений, считает Дмитрий Новиков.

«Мы не можем гарантировать, что такие действия не повторятся. Единственное, что в этом случае можно и нужно предпринять, — это то, что против спецслужб действуют спецслужбы. Российские спецслужбы должны выстроить такую систему работы на этих территориях, чтобы провокационную деятельность своих оппонентов, подконтрольных Киеву, вовремя пресекать», — сказал он.

Нападения на чиновников

24 июня военно-гражданская администрация Херсона сообщила о взрыве, в результате которого погиб человек.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», — рассказал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Власти Херсона назвали случившееся терактом. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нападение организовано диверсионной группой по заказу украинских властей.

21 июня было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. По его словам, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд.

Также в конце мая произошло покушение на мэра Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика. В его подъезде сработало взрывное устройство, он вместе с охранником был ранен.

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Варвара Кошечкина
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