В Херсоне заявили о причастности к взрыву украинских диверсантов

В Херсоне заявили, что к взрыву автомобиля с чиновником причастны украинские диверсанты

К взрыву автомобиля с чиновником причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — сказал он.

Ранее администрация Херсонской области сообщила о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

По словам замруководителя ВГА Кирилла Стремоусова, убийство Савлученко является прямой угрозой властям и ему лично. Он заявил, что погибший был его сотрудником, который занимался помощью детям и оформлял документы, при этом не выступая с политическими заявлениями. «Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — сказал Стремоусов.