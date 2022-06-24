Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне заявили о причастности к взрыву украинских диверсантов

В Херсоне заявили, что к взрыву автомобиля с чиновником причастны украинские диверсанты

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

К взрыву автомобиля с чиновником причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — сказал он.

Ранее администрация Херсонской области сообщила о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

По словам замруководителя ВГА Кирилла Стремоусова, убийство Савлученко является прямой угрозой властям и ему лично. Он заявил, что погибший был его сотрудником, который занимался помощью детям и оформлял документы, при этом не выступая с политическими заявлениями. «Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — сказал Стремоусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной
Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса и России
В российской квартире взорвался самогонный аппарат
Овечкин проведет матч за футбольное «Динамо»
Бузова показала «чувственные» танцы в белье
Германия отменит закон об абортах времен Третьего рейха
Мать погибшего в Херсоне чиновника рассказала о попытке спасти сына
Вирусолог сравнил оспу обезьян с насморком
Лежащие на дороге пассажиры сгоревшего в центре Москвы Mercedes попали на видео
Болгария сняла вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.