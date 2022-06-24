Мать погибшего в Херсоне чиновника рассказала о попытке спасти сына

Мать погибшего при взрыве в Херсоне Савлученко пыталась вытащить сына из горящей машины

Мать погибшего во время взрыва чиновника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко рассказала о том, как оказалась на месте происшествия и попыталась вытащить сына из горящей машины. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Галины Савлученко, она проводила сына за несколько минут до взрыва. «Я поднялась, зашла в квартиру и буквально через минуты полторы-две я услышала вот эти вот, не знаю как назвать это, звуки страшные. Я сразу полетела вниз, без мобилки, без всего. Машина горела, сын сидел на переднем сиденье. Я первая подошла, по возможности стала его тянуть, вытаскивать из машины, бить руками по огню», — рассказала женщина.

Как утверждает мать погибшего, очевидцы не сразу стали ей помогать, поначалу они только наблюдали за происходящим, не реагируя на просьбы вызвать скорую. Затем, по словам женщины, она сама побежала домой за телефоном.

24 июня администрация Херсонской области сообщила о взрыве автомобиля, в результате которого погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.