Стало известно о покушении на главу ВГА Чернобаевки в Херсонской области

В Херсонской области на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулева совершено покушение

В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

В результате нападения Турулев получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала. «Сегодня утром, когда, выехав на работу, он проезжал по улице, произошел взрыв», — рассказал собеседник агентства.

От охранявшего Турулева бойца стало известно, что взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц прямо у забора жилого дома. Взрыв повредил близлежащие дома. По словам мирных жителей, данная часть района достаточно оживленная, никто из них не был ранен по счастливой случайности.

Ранее стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Неизвестные установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля чиновника.