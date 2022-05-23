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СК расследует покушение на мэра Энергодара

РИА Новости: СК расследует покушение на мэра Энергодара Шевчика

Фото: РИА Новости

Российские следователи установят обстоятельства покушения на мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ», — рассказали в ведомстве.

Как сообщают местные правоохранительные органы, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону.

По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу.

После взрыва Шевчик был доставлен в реанимацию. Отмечается, что сейчас его жизни ничего не угрожает. В правоохранительных органах пояснили, что мэр получил легкое ранение и находится в больнице Мелитополя.

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Марина Совина
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