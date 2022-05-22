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В Энергодаре ответили на вопрос об угрозе жизни пострадавшего при взрыве мэра

В Энергодаре сообщили, что жизни пострадавшего при взрыве мэра города ничего не угрожает

Фото: РИА Новости

Жизни главы города Энергодар в Запорожской области Украины Андрея Шевчика, пострадавшего при взрыве, на данный момент ничего не угрожает. На соответствующий вопрос ТАСС ответили в местных правоохранительных органах.

Источник также сообщил, что мэр получил легкое ранение и находится в больнице Мелитополя.

О ранении Шевчика стало известно в воскресенье, 22 мая. По данным ТАСС, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, которое неизвестные заложили в электрощитовом шкафу в подъезде жилого дома. Ранения получили и двое охранников градоначальника. Другие детали об их состоянии не приводятся.

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Варвара Кошечкина
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