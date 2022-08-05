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Волосы восьмилетней девочки засосало в слив бассейна

Le Parisien: девочка из Франции погибла, когда ее волосы засосало в слив бассейна

Фото: unsplash

Во Франции погибла восьмилетняя девочка, волосы которой засосало в слив бассейна. О несчастном случае сообщает Le Parisien.

Трагедия произошла во французском городе Ле-Сабль-д'Олон на территории кемпинга. Местный спасатель и свидетель произошедшего пытались вытащить ребенка из бассейна, затем на место происшествия прибыла пожарная бригада и скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Начато расследование для установления причин несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Пакистане 20 женщин и детей, ехавших на свадьбу, утонули, когда их лодка перевернулась на реке Инд. Отмечается, что в том месте, где лодка пошла ко дну, было сильное течение.

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Алиса Удовик
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