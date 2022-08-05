Волосы восьмилетней девочки засосало в слив бассейна
Le Parisien: девочка из Франции погибла, когда ее волосы засосало в слив бассейна
Во Франции погибла восьмилетняя девочка, волосы которой засосало в слив бассейна. О несчастном случае сообщает Le Parisien.
Трагедия произошла во французском городе Ле-Сабль-д'Олон на территории кемпинга. Местный спасатель и свидетель произошедшего пытались вытащить ребенка из бассейна, затем на место происшествия прибыла пожарная бригада и скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось.
Начато расследование для установления причин несчастного случая.
Ранее сообщалось, что в Пакистане 20 женщин и детей, ехавших на свадьбу, утонули, когда их лодка перевернулась на реке Инд. Отмечается, что в том месте, где лодка пошла ко дну, было сильное течение.