Блогерша назвала приводящие к раннему старению кожи привычки

TikTok-блогерша Надя: курение и употребление сахара приводят к раннему старению кожи

Блогерша и соосновательница компании по тестированию косметических средств The Beauty Doctrine Надя назвала приводящие к раннему старению кожи привычки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 124 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, ухудшить состояние внешнего вида способны курение и алкоголь. Так, первая привычка на 40 процентов ускоряет разрушение коллагена — белка, отвечающего за гладкость и эластичность кожного покрова. В свою очередь, спиртные напитки лишают организм необходимых питательных веществ, отметила она.

Кроме того, нарушение функций коллагена вызывают чрезмерное употребление сахара и длительное пребывание на солнце, добавила специалистка. Также к преждевременному старению приводит гормон кортизол, который выделяется при высоком уровне стресса. «Совершайте длительные прогулки, слушайте музыку и глубоко дышите», — посоветовала автор видео.

В июле блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она, отметив, что данный процесс наиболее активен между 11 часами вечера и полуночью.