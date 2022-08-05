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Аллигатор укусил за голову купавшегося в озере мужчину

Fox 13: во Флориде аллигатор укусил мужчину за голову в озере Тонотосасса

Фото: Shelly Collins / Unsplash

В американском штате Флорида аллигатор укусил за голову мужчину, купавшегося в озере Тонотосасса. Об этом сообщает Fox 13.

Очевидец рассказал журналистам, что услышал вдалеке мужской крик. «Я подумал, может, кто-то ударился о камень или испугался чего-то», — объяснил он. Вернувшись к припаркованной машине, очевидец обнаружил мужчину с серьезными ранами на лице, полученными в результате нападения аллигатора. Он помог пострадавшему остановить кровотечение с помощью аварийной аптечки, которая была в его машине.

Мужчину госпитализировали в больницу города Тампа, его состояние оценивалось как критическое. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники офиса шерифа и представители Комиссии по охране флоры и фауны штата. Ловцы аллигаторов попытались найти рептилию.

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Сосед пострадавшего рассказал, что никогда не слышал о нападениях аллигаторов в озере Тонотосасса. Однако, по его словам, он несколько раз вызывал профессиональных ловцов, чтобы поймать одну опасную рептилию. «Аллигатор подплывает к нашему берегу перед домом, не остерегаясь нас. Когда кто-нибудь идет по берегу вдоль озера, он никуда не уплывает и наблюдает, как будто охотится», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, обнаружили аллигатора с торчащим из головы ножом. Когда животное удалось поймать, сотрудники комиссии по охране рыб и диких животных штата решили усыпить его из-за тяжести полученных травм.

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Алиса Удовик
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