Аллигатора с торчащим из головы ножом решили усыпить

Newsweek: во Флориде поймали и усыпили аллигатора с торчащим из головы ножом

В штате Флорида, США, обнаружили аллигатора с торчащим из головы ножом. Об этом сообщает Newsweek.

Рептилию заметили в пруду в городе Делтона на востоке штата. После того как фотографии животного были опубликованы в социальных сетях, комиссия по охране рыб и диких животных штата приступила к расследованию инцидента.

Поиски раненого аллигатора начались 29 июля и продолжались несколько дней. Когда животное удалось поймать, сотрудники комиссии решили усыпить его из-за тяжести полученных травм. Остается неизвестным, кто именно и почему ударил ножом рептилию.

Ранее сообщалось, что в США 13-летняя девочка отбилась от аллигатора, напавшего на нее во время купания. Рептилия повредила девочке руку, однако врачи заявили, что в скором времени конечность полностью восстановится.