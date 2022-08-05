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Следствие рассказало о расправе американского наемника над российским военным

СК рассказал о расправе над российским военным тренировавшего украинцев американца

Фото: РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил зафиксировать сведения о применении насилия в отношении российского военнослужащего со стороны американского наемника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СКР.

По данным следствия, американец Бенджамин Велкро, воевавший на стороне Украины, рассказал о расправе над россиянином под Харьковом. Установлено, что американец занимался тренировкой новобранцев украинской «территориальной обороны». Также гражданин США заявлял о планах полного уничтожения России. «Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка»,— заявили в СКР.

4 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников из Великобритании, Хорватии и Швеции.

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Владимир Седов
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