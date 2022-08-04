В ДНР направили в суд дело против пяти иностранных наемников

Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело против пяти иностранных наемников

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников из Великобритании, Хорватии и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

В Генпрокуратуре заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили, гражданина Швеции Матиса Гутсавассона и гражданина Хорватии Векослава Пребега.

Там уточнили, что иностранцев обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), частью третьей статьи 430 (участие наемников в вооруженном конфликте и военных действиях) и статьей 323 (совершение действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой народной республики) Уголовного кодекса ДНР.

«За указанные преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», — добавили в ведомстве.

В июне Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Их приговорили к смертной казни. Все осужденные подали апелляцию.