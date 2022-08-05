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Блогерша раскрыла три важных правила при бритье подмышек

TikTok-блогерша Эмбер Касторено посоветовала брить подмышки мужскими станками

Фото: Rune Enstad / Unsplash

Блогерша Эмбер Касторено раскрыла три важных правила при бритье подмышек. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 233 тысячи подписчиков.

Так, девушка посоветовала применять при выполнении процедуры станки, предназначенные для мужчин. По ее словам, они обеспечивают более тщательное удаление растительности в указанной зоне. Кроме того, инфлюэнсерша призвала не использовать инструмент, на котором появились следы ржавчины. «Он может быть опасен — может вызвать ожог, прыщи или привести к появлению инфекции», — пояснила юзерша.

Помимо того, Касторено порекомендовала зрителям покупать бритвы со смазочной полоской и использовать во время данного вида депиляции специальные гель, крем или пену вместе с водой.

Ранее в августе основательница лайфстайл-сайта The Best Calgary Бьянка Трембли назвала распространенные ошибки при бритье тела. По словам блогерши, не следует удалять растительность на теле без воды и специального средства, а также в самом начале принятия душа. Так, кожу и волосы необходимо размягчить, чтобы предотвратить появление порезов, царапин и бритвенных ожогов.

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Карина Черных
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