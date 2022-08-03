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Названы распространенные ошибки при бритье тела

Основатель лайфстайл-сайта Трембли: не следует бриться в начале принятия душа

Фото: Unsplash

Основательница лайфстайл-сайта The Best Calgary Бьянка Трембли назвала распространенные ошибки при бритье тела. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам блогерши, не следует удалять растительность на теле без воды и специального средства, а также в самом начале принятия душа. Так, кожу и волосы необходимо размягчить, чтобы предотвратить появление порезов, царапин и бритвенных ожогов.

«Избегайте выполнения данной процедуры с мылом, так как оно не создает должный барьер между вашей кожей и лезвием и может засорить инструмент», — посоветовала собеседница издания.

Кроме того, она порекомендовала не проводить указанный вид депиляции слишком быстро, чтобы не травмировать кожный покров, а также уделять особое внимание лодыжкам и коленям. При этом бриться предпочтительно по направлению роста волос, отметила Трембли. «Если у вас высокая чувствительность в зоне бедер, то лучше отказаться от удаления растительности в этой области», — добавила специалистка в бьюти-сфере.

В июле блогерша Эстрид назвала три главные ошибки при бритье тела. Так, не следует использовать крем с отдушками, так как они нередко становятся причиной аллергической реакции, пояснила она. Кроме того, девушка призвала менять кассеты бритвенного станка спустя пять-десять использований, поскольку острые лезвия способствуют легкому и безболезненному удалению волос.

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Алина Гостева
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