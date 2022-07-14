Блогерша назвала три главные ошибки при бритье тела

TikTok-блогерша Эстрид: крем для бритья с отдушками может привести к аллергической реакции

Блогерша Эстрид назвала три главные ошибки при бритье тела. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, не следует использовать крем с отдушками, заявила юзерша. Данные вещества нередко становятся причиной аллергической реакции, пояснила она. Кроме того, девушка призвала менять кассеты бритвенного станка спустя пять-десять использований, поскольку острые лезвия способствуют легкому и безболезненному удалению волос.

В заключение автор ролика отметила, что многие забывают про увлажнение тела после бритья, а это может привести к сухости и раздражению кожи.

В июне британский дерматолог Амна Адель раскрыла способы, которые помогут избавиться от раздражения на теле после бритья. «Людям с так называемыми клубничными ногами необходимо увлажнять кожу после каждого сеанса удаления волос. Лучше всего подойдут кремы с мочевиной в составе, так как данный компонент помогает бороться с шелушением», — заявила специалистка и добавила, что также можно приобрести уходовые средства, содержащие ретиноиды, молочную, салициловую или гликолевую кислоты.