Российский миллиардер подал в суд на австралийского министра

Совладелец компании «Евраз» Абрамов подал в суд на австралийского министра иностранных дел

Российский миллиардер Александр Абрамов (совладелец компании «Евраз») подал в суд на главу министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет ABC News.

Причиной иска стали введенные против него санкции, которые, как считает Абрамов, нанесли ему репутационный ущерб. По делу прошло судебное заседание, на котором адвокат Абрамова Рон Меркел заявил также, что, помимо вреда репутации, его клиент столкнулся с финансовыми потерями.

Миллиардер хочет добиться снятия ограничений, отмечая, что ни одна страна помимо Австралии никаких похожих ограничений в его отношении не вводила. «Мы на самом деле хотим сказать, что подход министра ошибочен», — пояснил адвокат Меркел, добавив, что санкции Австралии сказались и на деятельности Абрамова в Новой Зеландии.

Санкции в отношении Абрамова были анонсированы в начале апреля, речь идет о финансовых ограничениях и запрете не въезд. В общей сложности решение охватывает 67 физических лиц, которые, как утверждается, сыграли роль в военной операции Москвы на Украине.