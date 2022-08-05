Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский миллиардер подал в суд на австралийского министра

Совладелец компании «Евраз» Абрамов подал в суд на австралийского министра иностранных дел

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский миллиардер Александр Абрамов (совладелец компании «Евраз») подал в суд на главу министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг, пишет ABC News.

Причиной иска стали введенные против него санкции, которые, как считает Абрамов, нанесли ему репутационный ущерб. По делу прошло судебное заседание, на котором адвокат Абрамова Рон Меркел заявил также, что, помимо вреда репутации, его клиент столкнулся с финансовыми потерями.

Миллиардер хочет добиться снятия ограничений, отмечая, что ни одна страна помимо Австралии никаких похожих ограничений в его отношении не вводила. «Мы на самом деле хотим сказать, что подход министра ошибочен», — пояснил адвокат Меркел, добавив, что санкции Австралии сказались и на деятельности Абрамова в Новой Зеландии.

Санкции в отношении Абрамова были анонсированы в начале апреля, речь идет о финансовых ограничениях и запрете не въезд. В общей сложности решение охватывает 67 физических лиц, которые, как утверждается, сыграли роль в военной операции Москвы на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
В Еврокомиссии заявили об уверенности в санкциях вопреки энергокризису
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
На Украине задержали мужчину за призыв ударить ракетой по памятнику Бандере
Назван плюс для России от визита Пелоси на Тайвань
Приговор баскетболистке Грайнер отказались считать запугиванием иностранцев
Глава Херсонской области назвал причины своей госпитализации
Взятая для тест-драйва Tesla протаранила столб в Москве и попала на видео
Российский миллиардер подал в суд на австралийского министра
ЕС заявил об отсутствии ограничений для доставки турбины Siemens в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.