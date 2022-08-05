Бронетранспортер протаранил частный дом в Белгородской области

Baza: бронетранспортер протаранил частный дом в Уразово Белгородской области

Бронетранспортер протаранил частный дом в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, водитель гусеничного бронетранспортера не справился с управлением и въехал в здание. Внутри помещения находилась женщина, она не пострадала. У дома разрушилась стена и рухнула часть крыши.

24 июня в Москве автомобиль Mercedes врезался в жилое здание и загорелся. Погибли два человека, пострадали еще восемь. Предварительно, причиной аварии стало грубое нарушение водителем иномарки правил дорожного движения.