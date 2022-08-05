Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бронетранспортер протаранил частный дом в Белгородской области

Baza: бронетранспортер протаранил частный дом в Уразово Белгородской области

Фото: Telegram-канал Baza

Бронетранспортер протаранил частный дом в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, водитель гусеничного бронетранспортера не справился с управлением и въехал в здание. Внутри помещения находилась женщина, она не пострадала. У дома разрушилась стена и рухнула часть крыши.

24 июня в Москве автомобиль Mercedes врезался в жилое здание и загорелся. Погибли два человека, пострадали еще восемь. Предварительно, причиной аварии стало грубое нарушение водителем иномарки правил дорожного движения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев поддержал «Гоблина» после удаления его YouTube-канала
Стало известно об обезвреживании спящей ячейки украинских диверсантов в Херсоне
Эндокринолог поделилась способами предотвращения сердечного приступа
В Болгарии заявили об опасениях властей платить за газ в рублях
Бронетранспортер протаранил частный дом в Белгородской области
В ЛНР сообщили о входе союзных сил в Артемовск
Писатель оценил удаление YouTube-канала Гоблина
Россиянам рассказали о будущем рубля
Зеленский уличил ЕС в задержке помощи для Украины на 8 миллиардов евро
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.