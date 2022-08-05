Россиянам назвали способ улететь в Италию и Францию дешевле пяти тысяч рублей

Tourdom: россияне могут улететь из Хельсинки в Париж за две тысячи рублей

У российских туристов появилась возможность бюджетно добраться в Париж, Милан и Венецию из Хельсинки. Способ улететь в Западную Европу дешевле 5000 рублей назвали эксперты портала Tourdom.

Отмечается, что из финской столицы летают ирландские и норвежские лоукостеры Ryanair и Norwegian Air International. Так, рейс в Милан в сентябре обойдется в 1,8 тысячи рублей, в Париж — 2000 рублей, а в Венецию — 4,4 тысячи рублей. При этом перевозка багажа оплачивается отдельно.

Из финской Вантаа можно также бюджетно добраться в Испанию. Так, 24 сентября рейс авиакомпании Ryanair в Жирону стоит 3,1 тысячи рублей. Эксперты портала отметили, что в августе цены на перелеты в Западную Европу начинаются от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Уточняется, что из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки можно попасть автобусами, которые ходят ежедневно. Так, стоимость проезда из Петербурга начинается от 4,9 тысячи рублей, время в пути составляет минимум семь часов.