Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали способ улететь в Италию и Францию дешевле пяти тысяч рублей

Tourdom: россияне могут улететь из Хельсинки в Париж за две тысячи рублей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У российских туристов появилась возможность бюджетно добраться в Париж, Милан и Венецию из Хельсинки. Способ улететь в Западную Европу дешевле 5000 рублей назвали эксперты портала Tourdom.

Отмечается, что из финской столицы летают ирландские и норвежские лоукостеры Ryanair и Norwegian Air International. Так, рейс в Милан в сентябре обойдется в 1,8 тысячи рублей, в Париж — 2000 рублей, а в Венецию — 4,4 тысячи рублей. При этом перевозка багажа оплачивается отдельно.

Материалы по теме:
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Из финской Вантаа можно также бюджетно добраться в Испанию. Так, 24 сентября рейс авиакомпании Ryanair в Жирону стоит 3,1 тысячи рублей. Эксперты портала отметили, что в августе цены на перелеты в Западную Европу начинаются от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Уточняется, что из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки можно попасть автобусами, которые ходят ежедневно. Так, стоимость проезда из Петербурга начинается от 4,9 тысячи рублей, время в пути составляет минимум семь часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
На Украине сообщили о гибели полковника разведки
В Еврокомиссии заявили об уверенности в санкциях вопреки энергокризису
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
На Украине задержали мужчину за призыв ударить ракетой по памятнику Бандере
Назван плюс для России от визита Пелоси на Тайвань
Приговор баскетболистке Грайнер отказались считать запугиванием иностранцев
Глава Херсонской области назвал причины своей госпитализации
Взятая для тест-драйва Tesla протаранила столб в Москве и попала на видео
ЕС заявил об отсутствии ограничений для доставки турбины Siemens в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.