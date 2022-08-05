Патриотические настроения захватили китайские социальные сети

SupChina: интернет-пользователи поддержали правительство и вооруженные силы Китая

В китайских социальных сетях активно распространились патриотические сообщения в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Хештеги, критикующие действия США, стали одними из самых популярных у пользователей социальной сети Weibo. Об этом сообщает онлайн-издание SupChina.

В крупных онлайн-изданиях и маленьких блогах преобладают националистические настроения, многие из которых повторяют официальную позицию китайского правительства о том, что Тайвань является частью страны. «Есть только один Китай», — написал один пользователь. Другой юзер заявил: «Какое бы решение ни приняли наши лидеры в отношении Тайваня, я безоговорочно его поддерживаю».

«Старая ведьма», «Расстроенная старуха», «Разве мы не планировали сбить ее самолет?» — такими резкими комментариями китайские пользователи делились в соцсети.

При этом, отмечает издание, один государственный веб-сайт организовал прямую трансляцию прибытия Пелоси на Тайвань на своем официальном канале Weibo. В какой-то момент эфир одновременно смотрели 70 миллионов зрителей, многие из них комментировали происходящее, призывая к национальному воссоединению.

«Визит Пелоси на Тайвань создал ощущение единства в социальных сетях. Люди выражали поддержку китайским вооруженным силам и призывали к объединению с Тайванем», — сказала Манья Коэтсе (Manya Koetse), управляющая веб-сайтом WhatsOnWeibo.

Ранее глава МИД Китая назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и заявил о серьезных последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона.