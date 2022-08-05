Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

Глава МИД Китая Ван И: визит Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

Дипломат назвал поездку Пелоси на остров вульгарной комедией. «Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей», — уточнил он.

Ван И также назвал это событие серьезным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая. При этом он подчеркнул, что попытки Вашингтона и стран Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. «Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая», — заключил глава МИД КНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
49-летняя Хайди Клум вышла на балкон в мини-платье с декольте
ФСБ задержала бывшего главу алтайского Минздрава за взятки
Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
В офисном здании российского города взорвалась граната
Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде
Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети
Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера
Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси
Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.