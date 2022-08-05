Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией

Глава МИД Китая Ван И: визит Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

Дипломат назвал поездку Пелоси на остров вульгарной комедией. «Торопливый визит на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей», — уточнил он.

Ван И также назвал это событие серьезным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая. При этом он подчеркнул, что попытки Вашингтона и стран Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут. «Никто, никакая политическая сила, на одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая», — заключил глава МИД КНР.