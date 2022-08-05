Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси

Госсекретарь США Блинкен: Пекин преследует цель запугать не только Тайвань, но и всю Азию

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Реакция Китая на визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси оказалась вопиюще провокационной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника.

С подобным заявлением Блинкен выступил на встрече с дипломатами высокого ранга на Восточноазиатском саммите в Камбодже. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.

США, в свою очередь, намерены восстановить спокойствие и поддержать своих союзников в сложившихся условиях, подчеркнул Блинкен.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
В офисном здании российского города взорвалась граната
Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде
Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети
Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера
Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси
Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном
Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS в интересах НАТО
Российский бизнес не поверил в специальный налоговый режим
Российский суд дал 8,5 года колонии судимому мужчине за убийство брата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.