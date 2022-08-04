Названа цель военных учений Китая возле Тайваня

Военный эксперт Леонков заявил о кратковременной морской блокаде Тайваня

Осуществляя военные учения возле Тайваня, Китай не ставит целью начало проведения боевой операции, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, КНР только демонстрирует военные возможности и организует кратковременную морскую блокаду острова. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявили в МИД КНР. По сообщению Министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.

«Если бы Китай захотел, он уже бы начал боевую операцию против Тайваня, так что такой цели он перед собой явно не ставит, — сказал Леонков. — Но морские учения идут не для репетиции и не для войны, это все домыслы, высосанные из пальца. Китай просто демонстрирует военные возможности, уже произвел кратковременную блокаду острова на период учений, но не применяет оружие против гражданского населения».

Задача Китая, как считает Леонков, в том числе, показать Тайваню, что любые надежды на победу в военном противостоянии, тщетны. Сделать этого не удастся даже с помощью США: единственное, что сделала американская авианосная группа — сопроводила борт спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, когда та покидала остров.

«Тайваню наглядно показали, что в случае конфликта он останется один на один с Китаем, чья армия является намного более могущественной и оснащенной. Тем более Тайвань — это остров, а Китай — материк, у него мощный военно-промышленный комплекс. В любом случае, нужно понимать, что КНР и не ставит перед собой задачи военного присоединения, он хочет мира. Военный сценарий — это самый последний шаг в случае, если не сработают другие», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.