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Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Reuters: корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Фото: Reuters

Корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.

Ранее газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что НОАК в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками и дальнобойную артиллерию.

4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния. В результате стрельб были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива.

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Николай Чигасов
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