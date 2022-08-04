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КНР приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня

«Хуаньцю шибао»: КНР применит ракеты с неядерными боеголовками возле Тайваня

Фото: Thomas Peter / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками для поражения условных целей. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао», передает ТАСС.

«Насколько нам известно, НОАК в ближайшее время проведет стрельбы из дальнобойной артиллерии и запуски ракет с обычной боевой частью в районах вокруг Тайваня», — написали в издании.

4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния во время учений, развернувшихся недалеко от Тайваня. В результате стрельб с применением дальнобойной артиллерии были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива.

Ранее стало известно, что армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Они продлятся до 7 августа.

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Николай Чигасов
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