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Армия Китая приступила к масштабным военным учениям недалеко от Тайваня

Китая начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами в акватории вокруг Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.У

Учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Они продлятся до 7 августа.

Ранее власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.

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Марина Совина
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