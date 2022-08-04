Армия Китая приступила к масштабным военным учениям недалеко от Тайваня

Китая начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами в акватории вокруг Тайваня

Армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.У

Учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Они продлятся до 7 августа.

Ранее власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.