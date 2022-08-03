Китай закрыл небо вокруг Тайваня из-за учений

Китай закрыл авиасообщение вокруг Тайваня на время учений НОАК до 7 августа

Власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа. Об этом сообщает портал Axios.

Предупреждение об ограничении авиасообщения касается шести морских районов вокруг острова, которые объявлены «опасными зонами».

2 августа посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова. Отмечается, что подобная блокада острова станет проблемой для Пелоси, которая планировала 3 августа отправиться в Южную Корею в рамках азиатского турне.