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Армия Китая провела боевые стрельбы на учениях у Тайваня

Народно-освободительная армия Китая провела учения и нанесла удары в Тайваньском проливе

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния во время учений, развернувшихся недалеко от Тайваня. Об этом сообщается в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, передает РИА Новости.

В результате стрельб с применением дальнобойной артиллерии были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива. «Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Они продлятся до 7 августа.

3 августа власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.

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Николай Чигасов
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