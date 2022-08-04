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МИД КНР назвал учения возле Тайваня законной ответной мерой

МИД КНР назвал учения НОАК в Тайваньском проливе законной ответной мерой
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом заявили в МИД КНР, передает ТАСС.

По сообщению Министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.

Ранее стало известно, что корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.

Ранее газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что НОАК в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками и дальнобойную артиллерию.

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Николай Чигасов
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